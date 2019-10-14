В Иркутской области 1,4 тыс. семей получили сертификаты на жилье после паводка

"Уже 1,4 тыс. семьям из пострадавших от наводнения территорий оплачены сертификаты на приобретения жилья взамен утраченного на общую сумму около 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья общей суммой 4 млрд рублей получили 1,4 тыс. семей, которые лишились домов в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, количество пострадавших, которым нужно выделять жилье, постоянно растет. "В результате второго подтопления почти 1,8 тыс. семей обратились для того, чтобы им еще раз проверили их дома", - цитирует его пресс-служба.

По словам Левченко, половина из тех людей, которые потеряли жилье, хотят остаться в своих населенных пунктах, 37% планируют переехать в другие населенные пункты области, небольшой процент планируют переезд в другие регионы. "Уже более 1 тыс. семей из тех, у кого планировалось проводить капитальный ремонт, сейчас будут получать сертификаты на новое жилье", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что Левченко совместно с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко посетил площадку по строительству жилых домов в Черемхово. "Здесь все есть - школы, недавно рядом построена межрайонная больница, еще посмотрим, что надо добавить с точки зрения социальной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Мутко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.