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У госпитализированных с отравлением в Иркутске выявили сальмонеллез

По состоянию на утро 16 октября госпитализированы 19 человек

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Сальмонеллез диагностирован у госпитализированных отравлением посетителей столовой в Иркутске. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. Спустя сутки количество госпитализированных возросло вдвое, до 14 человек, по состоянию на утро 16 октября - до 19 человек. В минувшие выходные все они ели в столовой, расположенной по адресу ул. Горького, 15. После этого люди, среди которых есть студенты Байкальского государственного университета, почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

"По результатам лабораторных исследований биоматериала от пострадавших выделена сальмонелла", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Иркутской областной инфекционной клинической больницы. "Заболевание у всех протекает по типу гастроэнтерита, преимущественно средней степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора провели обследование пищеблока столовой, в результате выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. С 15 октября столовая закрыта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Теги
РоссияИркутская область
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