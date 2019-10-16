Уголовное дело возбуждено по факту возгорания в центре "Вектор" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, возбуждено по факту возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском, где пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Новосибирской области.

16 сентября в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора под Новосибирском при проведении ремонтных работ произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате этого пострадал один человек, он получил ожоги нижних конечностей.

"Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью"). По данным следствия, на 5-м этаже корпуса научного центра вирусологии "Вектор" ООО "СМУ 8 Групп" на основании договора подряда с нарушением правил техники безопасности производило комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем указанного лабораторного корпуса. При проведении работ на указанном строительном объекте произошел пожар, вследствие чего отделочник ООО "СМУ 8 Групп" получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

"Вектор" является закрытым режимным объектом. Там в специальных хранилищах хранятся возбудители опасных заболеваний, например, ДНК вирус натуральной оспы, коллекция штаммов ВНО.

По данным сайта центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", он основан в 1974 году. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра разрабатывают также вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.