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Прокуратура выяснила, что детей в приюте под Новосибирском кормили по старым нормативам

По сообщениям местных СМИ, воспитанники Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ранее жаловались на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу

ТАСС, 17 октября. Прокуратура Чановского района Новосибирской области по итогам проверки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где дети жаловались на недоедание, установила, что детей кормили одинаковыми порциями без учета их возраста по утратившим силу санитарным нормам и правилам. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Установлено, что вопреки законодательству детей кормили в приюте по старым (утратившим силу) санитарным нормам и правилам. Это привело к занижению нормативов питания (порций) для отдельной категории детей. <...> Всех детей, независимо от возраста, в приюте кормили одинаковыми порциями, что привело к нарушению прав детей старшего возраста", - говорится в сообщении. Кроме того, медицинский работник не производил ежедневный осмотр детей, что нарушило их права на охрану здоровья, отмечает пресс-служба ведомства.

В приюте не было ставки медицинского работника, медпомощь детям оказывал сотрудник Блюдчановской врачебной амбулатории. "В единственной медицинской аптечке в наличии были только ватные палочки, вата, йод с истекшим сроком годности и перекись водорода", - сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В отношении заведующей приютом возбуждено административное дело по ст. 6.7. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения"). Главе Чановского района - учредителю бюджетного учреждения - внесено представление об устранении нарушений.

По сообщениям местных СМИ, дети из Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних жаловались на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу, которой, по утверждениям воспитанников приюта, кормят собак. Помимо этого, периодически дети оставались без лекарств: препараты от боли и жара хранились в отдельном кабинете, который запирали на выходные. По информации СМИ, такая ситуация наблюдается уже год.

Прокурорская проверка в социально-реабилитационном центре не выявила нарушений требований законодательства, предъявляемых к качеству питания, однако показала, что в приюте нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство и законодательство об охране здоровья несовершеннолетних.

О приюте

В стационарном отделении Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних находятся около 100 детей из неблагополучных семей в возрасте от трех до 18 лет. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь. 

В новость были внесены изменения (10:55 мск) - добавлены подробности и комментарий детского омбудсмена в регионе.

Теги
РоссияНовосибирская область
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