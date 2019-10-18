Прокуратура внесла представление директору школы в Кузбассе, где дети обожглись кипятком

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Междуреченска внесла представление директору местной школы, где в сентябре в столовой на первоклассников опрокинулся термопот с кипятком, и четверо детей получили ожоги. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

10 сентября четверо первоклассников в школьной столовой в Междуреченске получили сильные ожоги кипятком. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находился в реанимации.

"Прокурорская проверка показала, что образовательной организацией были нарушены требования законодательства об охране жизни и здоровья детей. Не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, в результате чего несовершеннолетним причинены ожоги. Для устранения нарушений прокурор города внес директору гимназии представление и потребовал устранить нарушения и обстоятельства, им способствовавшие", - говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса.

Местные власти провели собственную проверку и по ее итогам сообщили ТАСС, что вины педагогов или сотрудников школы в случившемся не усматривается, а дети травмировались из-за нарушения дисциплины. Во время игры они облокотились на линию раздачи, где стоял опрокинувшийся на них термопот с кипятком.

По факту происшествия следственным управлением СК РФ по Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").