Новое жилье взамен утраченного при паводках в Приангарье приобрели более 2 тыс. семей

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Новое жилье приобрели более 2 тыс. семей, пострадавших при паводках в Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

"На данный момент оплата произведена по 2014 свидетельствам на общую сумму 5,65 млрд рублей, в том числе 1774 свидетельства на 4,91 млрд рублей из средств федерального бюджета, 240 свидетельств на 746,5 млн рублей из средств областного бюджета", - приводит пресс-служба слова Родионова.