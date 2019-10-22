Новое жилье взамен утраченного при паводках в Приангарье приобрели более 2 тыс. семей

ИРКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Новое жилье приобрели более 2 тыс. семей, пострадавших при паводках в Иркутской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
"На данный момент оплата произведена по 2014 свидетельствам на общую сумму 5,65 млрд рублей, в том числе 1774 свидетельства на 4,91 млрд рублей из средств федерального бюджета, 240 свидетельств на 746,5 млн рублей из средств областного бюджета", - приводит пресс-служба слова Родионова.
Всего документы на оформление свидетельств на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья подали 6348 семей, 5655 из них получили свидетельства, 2014 семей уже получили новое жилье, остальные находятся на этапе подбора подходящих вариантов, им в этом помогают в этом сотрудники комплексных центров социального обслуживания. "Такие свидетельства получают люди, чье жилье пострадало во время наводнения и не подлежит восстановлению", - пояснили в пресс-службе.
В правительстве Иркутской области отметили, что более 70% пострадавших, которые уже стали собственниками нового жилья, приобрели его в своих муниципальных образованиях, около 25% - в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% - за пределами Иркутской области.