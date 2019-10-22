Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возгорание в торговом центре в Иркутске

Дело о пожаре во время огненного шоу в развлекательном центре в Иркутске направлено в суд

1 июня 2018 года во время демонстрации химических опытов в центре "Гравитация" начался пожар, в результате двум детям причинен тяжкий вред здоровью

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о пожаре при проведении шоу с химическими опытами для детей в иркутском научно-развлекательном центре "Гравитация" направлено в суд. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей научно-развлекательного центра "Гравитация" Натальи и Олега Соболевых и несовершеннолетнего ведущего шоу данной организации, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала Петренко.

По версии следствия, в Иркутске с августа 2017 года по июнь 2018 года директор ООО "Кайзен" Наталья Соболева, технический директор Олег Соболев, несовершеннолетний ведущий шоу данной организации совместно с ассистентом Ангелиной Лоскутовой, в нарушение требований противопожарного режима демонстрировали в научно-развлекательном центре "Гравитация" детям и их родителям опыты с применением открытого огня. Днем 1 июня во время очередной демонстрации химических опытов произошло возгорание паровоздушной смеси и начался пожар. В результате пострадали находившиеся в зале дети и их родители, в том числе причинен тяжкий вред здоровью двух малолетних.

Уголовное дело в отношении Лоскутовой выделено из данного уголовного дела и ранее было направлено в тот же суд для рассмотрения по существу. В отношении нее уже вынесен обвинительный приговор.

Теги
РоссияИркутская областьВозгорание в торговом центре в Иркутске
Реклама на ТАСС
Строительство водовода для города-спутника Новосибирска завершат в 2020 году
Водовод в городе Обь стал первым объектом федерального проекта "Чистая вода" в Новосибирской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС