Дело о пожаре во время огненного шоу в развлекательном центре в Иркутске направлено в суд

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о пожаре при проведении шоу с химическими опытами для детей в иркутском научно-развлекательном центре "Гравитация" направлено в суд. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей научно-развлекательного центра "Гравитация" Натальи и Олега Соболевых и несовершеннолетнего ведущего шоу данной организации, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала Петренко.

По версии следствия, в Иркутске с августа 2017 года по июнь 2018 года директор ООО "Кайзен" Наталья Соболева, технический директор Олег Соболев, несовершеннолетний ведущий шоу данной организации совместно с ассистентом Ангелиной Лоскутовой, в нарушение требований противопожарного режима демонстрировали в научно-развлекательном центре "Гравитация" детям и их родителям опыты с применением открытого огня. Днем 1 июня во время очередной демонстрации химических опытов произошло возгорание паровоздушной смеси и начался пожар. В результате пострадали находившиеся в зале дети и их родители, в том числе причинен тяжкий вред здоровью двух малолетних.

Уголовное дело в отношении Лоскутовой выделено из данного уголовного дела и ранее было направлено в тот же суд для рассмотрения по существу. В отношении нее уже вынесен обвинительный приговор.