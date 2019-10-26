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В Алтайском крае завершили ремонт на аварийной ТЭЦ

Остановка работы станции произошла 25 октября

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Котел на ТЭЦ города Яровое Алтайского края, где живут более 17 тыс. человек, запущен после аварии, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу города Виталия Самобочего.

Остановка работы станции произошла 25 октября в 8:42 (4:42 мск) в результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ, были остановлены два из трех рабочих котлов. В городе был введен режим повышенной готовности. Все экстренные службы работают в плановом режиме, ситуацию с теплоснабжением и горячим водоснабжением контролирует межведомственная рабочая группа при правительстве Алтайского края и администрация города Яровое.

"В 20:00 (16:00 мск) начата растопка котла. Для того, чтобы пустить теплоноситель в сеть, необходимо набрать давление пара не менее 40 атмосфер - для этого потребуется ориентировочно полтора-два часа, затем будем запускать теплоноситель в сеть. Планируем к утру подать тепло в дома и объекты соцкультбыта", - сказали в пресс-службе.

Сроки ремонта второго котла - до 18:00 мск 27 октября. Планируется, что к вечеру воскресенья котел уже будет в рабочем состоянии и будет находиться в резерве. По данным пресс-службы, ремонт первого котла затянулся на два часа по сравнению с плановым сроком из-за технических сложностей.

Власти города контролируют температуру в домах жителей Ярового и в соцобъектах, температура в помещениях социальных учреждений составляет плюс 20-23 градуса. Для поддержания температурного режима используются обогреватели. В жилых домах температура колеблется от плюс 17 до плюс 23 в зависимости от того, пользуются жильцы обогревателями или нет.

ТЭЦ отапливает 118 многоквартирных жилых домов и 1022 частных жилых дома, в которых проживают 17 633 человека. Кроме того, отопливаются 20 социально значимых объектов, из них пять - с круглосуточным пребыванием людей: медсанчасть, детский дом, краевая грязелечебница, санаторий "Алтайхимпром" и общежитие Яровского политехнического техникума.

Проблемы с теплом

Проблемы в теплоснабжении Ярового возникали регулярно из-за ветхости мощностей, включая аварии в прошлом отопительном сезоне. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Подготовку ТЭЦ проводило муниципальное предприятие. С 1 октября к работе на ТЭЦ приступила новая эксплуатирующая организация, которая должна была продолжить ремонтные работы и обеспечить бесперебойные поставки угля.

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РоссияАлтайский край
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