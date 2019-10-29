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Открытое горение на мусорном полигоне под Тулуном ликвидировали

Пожар возник 23 октября

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на свалке в Тулунском районе Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар на мусорном полигоне, на который в течение последних месяцев во время ликвидации последствий паводка вывозился весь строительный мусор, возник 23 октября. Началось тление бытового и строительного мусора, отходов лесопиления на площади 3 га.

"В Тулунском районе Иркутской области ликвидировано открытое горение на мусорном полигоне на площади 3,5 га, расположенном на 7 км Гадалейского тракта. Была проведена отсыпка грунтом по периметру горения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тушение осложняется глубиной залежей отходов - более 20 м. Угрозы распространения пожара нет.

По данным МЧС, в тушении задействованы шесть человек, используется две единицы водовозной техники, два бульдозера. Во вторник для окончательной ликвидации планируется привлечь еще один бульдозер.

Надзорные органы МЧС начали административное расследование в отношении администрации Тулуна. Устанавливается собственник земель и эксплуатирующая организация для привлечения к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. "При аналогичных обстоятельствах в июле 2019 года за горение на полигоне твердых бытовых отходов в городе Тулуне на 5-м км трассы "Вилюй" обслуживающая организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

После летних наводнений в Иркутской области было вывезено с территории пострадавших населенных пунктов более 140 куб. м мусора. Из них из Тулуна, города, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных частей было вывезено около 25 тыс. куб. м.

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