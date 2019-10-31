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Прокуратура оспорила УДО новосибирского экс-депутата, осужденного за хищение 1 млрд рублей

Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении для Юрия Глазычева 17 октября

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области обжаловала решение суда об удовлетворении прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора новосибирского ЦУМа, экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Глазычева, осужденного в 2016 году на пять лет за хищение почти одного миллиарда рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Калининский районный суд Новосибирска 17 октября удовлетворил прошение об УДО для Глазычева.

"Прокуратура обжаловала решение суда по этому делу", - сказал собеседник агентства.

В 2016 году решением суда Глазычев был осужден на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как ранее сообщалось, он обвинялся в хищении группой лиц 949,7 млн рублей, предоставленных ЦУМу банком "Уралсиб" в кредит на покупку акций ОАО "ГУМ". Кроме того, ему инкриминировали хищение 21 млн рублей у миноритарных акционеров ЦУМа.

Ранее в отношении Глазычева и его бывшего заместителя Владимира Ефименко было также возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в 1998 году Глазычев и Ефименко передали все имущество ЦУМа подставной компании "Сибирское инвестиционное товарищество" за 8,5 млн рублей, обманув при этом членов совета директоров и обесценив бумаги миноритарных акционеров. Ефименко умер в 2014 году, а дело Глазычева годом позднее было закрыто в связи с истечением сроков давности.

ЦУМ - старейший торговый центр Новосибирска, расположенный в центре города. Площадь четырехэтажного здания составляет 12,5 тыс. кв. метров. По данным независимой оценки, проведенной по заказу миноритариев в 2015 году, стоимость имущества ЦУМа составляла 883 млн рублей.

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