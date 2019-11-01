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Четверо пострадавших в ДТП в Омской области продолжат лечение в областном центре

Всего в аварии пострадали шесть человек

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Четверо из шести пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Азовском районе Омской области 31 октября переведены на лечение в медицинские учреждения Омска, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава региона.

"Еще вчера двух человек перевезли в Омск. Сегодня еще двое пострадавших направлены в Омск: девочка в областную детскую клиническую больницу и женщина в областную клиническую больницу. У одного пострадавшего после операции [наблюдается] ухудшение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один человек остается в тяжелом состоянии, продолжает лечение в районной больнице.

В четверг в результате лобового столкновения автомобилей Mitsubishi и Nissan два человека погибли, еще шесть, включая двоих детей, госпитализированы в тяжелом состоянии в Азовскую центральную районную больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд Mitsubishi на полосу встречного движения.

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РоссияОмская область
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