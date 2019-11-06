Следователи возбудили дело после гибели пяти человек от отравления угарным газом в Бийске

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек, отравившихся угарным газом, в доме в наукограде Бийске. Об этом сообщается в среду на сайте СУ СК по региону.

"6 ноября в одном из жилых домов Бийска без признаков жизни обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии госпитализированы два человека.

По предварительным данным, накануне трагедии в дом к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с дочерью 15 лет и сыном 10 лет. Предварительной причиной смерти могло стать неисправное печное отопление, либо неправильная эксплуатация печного оборудования. Следователи СК работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как ранее сообщили ТАСС в ГУ МЧС, возможная причина отравления - поступление угарного газа в помещение вследствие закрытой печной заслонки.