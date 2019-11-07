Работа по обращениям пострадавших при паводках в Приангарье завершится в течение недели

Как заявлял президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ 25 сентября, во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун люди обращались к нему с просьбами и ходатайствами различного рода. Президент просил вице-премьера Мутко и главу Минстроя России Владимира Якушева, а также губернатора Иркутской области Сергея Левченко взять по части этих обращений "для реализации" и заявил, что ждет от них доклады по работе с каждым обращением.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работа с обращениями пострадавших при паводках в Иркутской области граждан, поступившими в адрес президента России и правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП, должна быть завершена в течение недели. Об этом на заседании правкомиссии сообщил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Есть обращения, которые к президенту были, - 171 обращение, 89% из них решены положительно - 152 обращения, три находятся на рассмотрении. 302 обращения, которые наша комиссия, мы с вами, Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор региона - прим. ТАСС), приняли вместе, 248 решено положительно, 18 в работе. Но <…> уже прошло более двух месяцев, нам нужно заканчивать эту работу. <...> Просто закрыть все обращения, неделю взять и по всем обращениям принять решения", - сказал он.

Мутко добавил, что в случае, если решить проблему, с которой обратились пострадавшие, невозможно, то необходимо объяснить это гражданам. "Но задача главы стоит - по 171 обращению - максимально удовлетворить обращения граждан", - пояснил вице-премьер.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.