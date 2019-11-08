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При пожаре в жилом доме в Томске пострадали два человека

Возгорание ликвидировано

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел днем в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ивана Черных в Томске в пятницу. По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 11:09 (07:09 мск). "Ликвидировали пожар в 13:14 (09:14 мск - прим. ТАСС). [Двое пострадали]: одна женщина надышалась угарным газом, дымом, еще одна испугалась, с сердцем у нее что-то. От огня никто не пострадал. Сгорела, по предварительным данным, одна квартира, площадь - 90 кв. метров. В результате пожара обгорели стены и мебель", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из дома было эвакуировано порядка 70 человек, в том числе 11 детей. На месте ЧП еще работают сотрудники МЧС, выясняют обстоятельства произошедшего. Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области, на месте пожара сотрудники полиции регулируют дорожное движение и следят за порядком.

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РоссияТомская область
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