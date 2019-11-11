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В Туве нашли тело студента, пропавшего в начале октября

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Тело подростка, пропавшего в Туве в начале октября, найдено в Енисее на территории Тоджинского района республики. Об этом в понедельник на аппаратном совещании главы Тувы сообщил глава МВД по региону Юрий Поляков.

"В Тоджинском районе в реке Енисей обнаружен погибшим пропавший еще в начале октября текущего года несовершеннолетний студент Тувинского горнотехнологического техникума. Предварительно, без признаков насильственной смерти", - сказал Поляков.

Как сообщал ТАСС, 17-летний подросток пропал 3 октября. Известно, что он направился от паромной переправы через реку Бий-Хем в сторону села Тоора-Хем.

Поисками подростка занимались военнослужащие, сотрудники МЧС, полиции и местные жители. Следственное управление СК по региону еще в октябре было возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Его расследование было поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

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