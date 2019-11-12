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Паводок в Иркутской области

СК проводит проверку в Приангарье в связи с некачественным ремонтом школы после паводка

По данным региональных СМИ, в здании учебного заведения образовался грибок, частично отсутствует отопление, повреждена электрика

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области начали доследственную проверку по сообщениям региональных СМИ, которые рассказали о некачественном ремонте пострадавшей от паводка школы в селе Шумский. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального управления СК.

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"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из телеканалов был выявлен материал о том, что в Нижнеудинском районе после ремонта недобросовестных строителей в школе села Шумский нужно делать новый ремонт. В репортаже говорится о ряде нарушений после проведенных работ: образовался грибок, частично отсутствует отопление, повреждена электрика. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Образовательный процесс в здании школы еще не начинался, так как подрядная организация неоднократно переносила срок окончания работ. Дети учатся в приспособленных помещениях.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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