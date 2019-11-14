ОНФ: жителям зоны паводка в Приангарье предлагают платные услуги по получению компенсаций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе мониторинга ситуации в пострадавших от паводка районах Иркутской области обнаружили, что в поселке Соляная частная организация за денежное вознаграждение помогает жителям получать компенсации за утраченное имущество. Об этом в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Мы обнаружили посредников в поселке Соляная, компания называется ООО "Содействие". Это люди, которые собирают за денежное вознаграждение документы и, если есть какое-то несогласие или нет полного комплекта документов, они идут в суд и, как жители говорят, вознаграждение за выигранное дело составляет порядка 125 тыс. рублей. То есть люди платят 125 тыс. рублей за то, чтобы получить через суд компенсации. Мы попросили наших активистов сходить в офис этой организации, они сказали, что у них сейчас 200 дел в поселке Соляная в производстве находится. Стоит на это обратить внимание. Возможно, это абсолютно законная деятельность, но она, так скажем, видится нам немножко аморальной", - сказал Кузнецов.