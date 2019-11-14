Иркутский губернатор поручил решить проблемы пострадавших от паводка, которые выявил ОНФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил изучить факты нарушения прав пострадавших от паводков граждан, которые выявили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), и решить проблему каждого из этих жителей. Об этом Левченко заявил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.
"На пресс-конференции ОНФ была озвучена информация, которая, безусловно, требует немедленного реагирования. Помимо этого, вышли сюжеты на центральных телеканалах, в которых также рассказывалось о проблемах пострадавших граждан. Мною были даны поручения изучить каждый конкретный случай, выявленный активистами ОНФ и журналистами, и решить каждую конкретную проблему", - сказал Левченко.
Как сообщал ТАСС, для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, в ОНФ была создана мониторинговая группа. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь. Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат. 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.
На пресс-конференции 12 ноября в Иркутске эксперты ОНФ рассказали о конкретных случаях неоказания помощи пострадавшим. Также на встречу с журналистами были приглашены жители нескольких территорий, которые ознакомили СМИ со своими проблемами в получении выплат и жилья. Прокуратура Иркутской области по обращению ОНФ начала проверку фактов нарушения прав граждан.