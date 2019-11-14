Иркутский губернатор поручил решить проблемы пострадавших от паводка, которые выявил ОНФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил изучить факты нарушения прав пострадавших от паводков граждан, которые выявили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), и решить проблему каждого из этих жителей. Об этом Левченко заявил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

"На пресс-конференции ОНФ была озвучена информация, которая, безусловно, требует немедленного реагирования. Помимо этого, вышли сюжеты на центральных телеканалах, в которых также рассказывалось о проблемах пострадавших граждан. Мною были даны поручения изучить каждый конкретный случай, выявленный активистами ОНФ и журналистами, и решить каждую конкретную проблему", - сказал Левченко.