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В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре

В момент возгорания в частном доме находились 30-летняя женщина и ее двое детей

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное по факту смерти при пожаре в городе Болотном троих человек, в том числе двоих детей, возбуждено в Новосибирской области, сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Утром в понедельник три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном жилом доме в Болотном в Новосибирской области. В момент возгорания в доме находились 30-летняя женщина и ее двое малолетних детей в возрасте четырех лет и одного года.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник поручил МЧС провести всестороннее расследование причин пожара, а главе Болотнинского района и Министерству труда и социального развития Новосибирской области оказать все возможные меры поддержки родным и пострадавшим.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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