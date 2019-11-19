Власти Приангарья выясняют, кто дезинформировал жителей зоны паводка о выплатах матпомощи

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести проверку по факту дезинформации жителей пострадавшего от паводка Тулуна, где более 300 человек, чьи дома не были затоплены, одновременно обратились с заявлениями на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

15 ноября в Тулуне более 300 жителей обратились в администрацию с заявлениями на выплаты. Выяснилось, что это жители района железнодорожного вокзала, который не попал под затопление, соответственно, оснований для выплат нет. Информацию о якобы положенной компенсации обратившиеся увидели в социальных сетях и получили в смс-сообщениях.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести проверку факта массовых обращений жителей Тулуна, которые не попали под затопление, с заявлениями на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей в связи с летними с паводками. Проверку будут осуществлять Министерство социального развития, опеки и попечительства региона, управление по региональной политике совместно с мэром Тулуна Юрием Карихом", - говорится в сообщении.

В ходе проверки предстоит выяснить, кто рассылал смс-сообщения и размещал дезинформация в социальных сетях. Результаты будут переданы в правоохранительные органы.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства на 14 ноября, по 10 тыс. рублей получили 46,7 тыс. человек, пострадавших в результате наводнения.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.