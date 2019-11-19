ОНФ открыл горячую линию по юридической помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

"Самой актуальной для людей остается проблема юридической помощи пострадавшим от паводка. За консультацией могут также (как и обычные граждане - прим. ТАСС) обращаться и местные предприниматели. Обратиться можно, позвонив по телефону +7 (3952) 43-68-67, а также отправив письмо на почту 38region@onf.ru", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) открыли горячую линию, по которой жители Иркутской области могут получить консультации по вопросам оказания помощи пострадавшим от паводка, а также записаться на прием к активистам движения и юристам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения.

Активисты ОНФ будут вести личный прием пострадавших от наводнения. Встречаться с людьми будет сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Архипкина. "Мы договорились с "Опорой России", потому что помощь нужна и местным предпринимателям, которые до сих пор не могут получить положенные меры поддержки, несмотря на федеральные субсидии. Сейчас ведется предварительная запись, люди активно откликаются, что еще раз убеждает нас в острой необходимости правовой помощи пострадавшим", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя регионального исполкома ОНФ Елены Зубун.

Как пояснили в организации, 22-23 ноября встречи с пострадавшими пройдут в Тулуне и Тулунском районе, а 29-30 ноября - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.