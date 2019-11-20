В Новосибирске возобновили теплоснабжение 60 зданий

ТАСС, 20 ноября. Энергетики устранили коммунальную аварию в Новосибирске, оставившую без тепла в 26-градусный мороз 60 зданий, среди которых 43 многоквартирных жилых дома, несколько школ и детских садов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Снижение параметров теплоснабжения, по данным на утро 20 ноября, зафиксировано на 60 объектах, в числе которых 43 жилых дома, три школы, три детских сада, поликлиника, библиотека и девять административных зданий. Сообщение об аварии поступило вечером 19 ноября, ремонт начался в 23:30 (19:30 мск). 20 ноября в Новосибирске первой половине дня температура воздуха составляет 26-28 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня, 20 ноября, в 10:40 утра (08:40 мск) завершены сварочные работы на трубопроводе отопления на улице Комсомольской", - говорится в сообщении. Сейчас идет заполнение тепловой сети, тепло начнет поступать в дома в ближайшие часы.