Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске возобновили теплоснабжение 60 зданий

Из-за коммунальной аварии без тепла оставались 43 жилых дома, несколько школ и детских садов

ТАСС, 20 ноября. Энергетики устранили коммунальную аварию в Новосибирске, оставившую без тепла в 26-градусный мороз 60 зданий, среди которых 43 многоквартирных жилых дома, несколько школ и детских садов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Снижение параметров теплоснабжения, по данным на утро 20 ноября, зафиксировано на 60 объектах, в числе которых 43 жилых дома, три школы, три детских сада, поликлиника, библиотека и девять административных зданий. Сообщение об аварии поступило вечером 19 ноября, ремонт начался в 23:30 (19:30 мск). 20 ноября в Новосибирске первой половине дня температура воздуха составляет 26-28 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня, 20 ноября, в 10:40 утра (08:40 мск) завершены сварочные работы на трубопроводе отопления на улице Комсомольской", - говорится в сообщении. Сейчас идет заполнение тепловой сети, тепло начнет поступать в дома в ближайшие часы.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Три человека погибли при пожаре в селе в Красноярском крае
Среди них двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС