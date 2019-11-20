Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Более 70 пострадавших от паводка в Иркутской области обратились в "Молодежку ОНФ" за сутки

Во вторник мобильные бригады молодежного направления фронта посетили село Бирюса, поселки Соляная и Шиткино, Бирюсинск и другие территории

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Активисты и эксперты молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" за сутки проконсультировали по вопросу получения помощи более 70 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"Молодежка ОНФ" организовала мобильные юридические бригады для помощи жителям, пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Общественники посетили самые отдаленные районы в регионе. Только за один день к ним обратились более 70 человек, которые так и не могут добиться обещанной от властей помощи", - говорится в сообщении.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Как уточнили в пресс-службе, во вторник мобильные бригады "Молодежки ОНФ" посетили село Бирюса, поселки Соляная и Шиткино, город Бирюсинск и другие территории. "Проблема у всех одна - люди не смогли добиться положенной им от властей помощи в восстановлении домов либо в переезде в новое безопасное жилье", - отмечается в документе.

"Даже спустя несколько месяцев после наводнения местные власти не работают с жителями так, как нужно. А проблем остается еще очень много. Мы не оставим людей, которые обратились за помощью в Народный фронт. Все озвученные вопросы и жалобы будут систематизированы, сформирована общая база данных. Каждый из этих людей заслуживает, чтобы на его проблемы власти обратили внимание и помогли их решить. Именно этого мы и намерены добиваться", - приводит пресс-служба слова руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича.

Во вторник в ОНФ открыли горячую линию, в рамках которой жители Иркутской области могут получить консультации по вопросам оказания помощи пострадавшим от паводка, а также записаться на прием к активистам движения и юристам.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Турбину Читинской ТЭЦ запустили после реконструкции
Энергетики обещают снижение выбросов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС