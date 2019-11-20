Более 70 пострадавших от паводка в Иркутской области обратились в "Молодежку ОНФ" за сутки

"Молодежка ОНФ" организовала мобильные юридические бригады для помощи жителям, пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Общественники посетили самые отдаленные районы в регионе. Только за один день к ним обратились более 70 человек, которые так и не могут добиться обещанной от властей помощи", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Активисты и эксперты молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежки ОНФ" за сутки проконсультировали по вопросу получения помощи более 70 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

Как уточнили в пресс-службе, во вторник мобильные бригады "Молодежки ОНФ" посетили село Бирюса, поселки Соляная и Шиткино, город Бирюсинск и другие территории. "Проблема у всех одна - люди не смогли добиться положенной им от властей помощи в восстановлении домов либо в переезде в новое безопасное жилье", - отмечается в документе.

"Даже спустя несколько месяцев после наводнения местные власти не работают с жителями так, как нужно. А проблем остается еще очень много. Мы не оставим людей, которые обратились за помощью в Народный фронт. Все озвученные вопросы и жалобы будут систематизированы, сформирована общая база данных. Каждый из этих людей заслуживает, чтобы на его проблемы власти обратили внимание и помогли их решить. Именно этого мы и намерены добиваться", - приводит пресс-служба слова руководителя "Молодежки ОНФ" Игоря Кастюкевича.

Во вторник в ОНФ открыли горячую линию, в рамках которой жители Иркутской области могут получить консультации по вопросам оказания помощи пострадавшим от паводка, а также записаться на прием к активистам движения и юристам.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.