Суд в Иркутской области обязал лесхоз тушить лесные пожары в темное время суток

ТАСС, 20 ноября. Суд в Иркутской области, где летом 2019 года горело более 700 тыс. га леса и за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги, обязал Осинский филиал лесхоза Иркутской области тушить лесные пожары и в темное время суток, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Прокурором района в судебном порядке предъявлены требования о признании бездействия ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" незаконным, обязании укомплектовать созданную на базе Осинского филиала ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" пожарно-химическую станцию оборудованием для обеспечения искусственного освещения с целью тушения лесных пожаров в темное время суток", - говорится в сообщении. Осинский районный суд удовлетворил требование прокурора.

Прокуратура Осинского района Иркутской области обнаружила после проверки соблюдения законодательства при регистрации и тушении лесных пожаров в 2019 году, что Осинский филиал лесхоза Иркутской области не тушил лесные пожары в темное время суток, поскольку у специалистов нет необходимого оборудования, чтобы обеспечить искусственное освещение, как этого требует правила безопасности.

В конце июля - начале августа в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа. Всего, по данным местных властей, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.