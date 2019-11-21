Областной суд отменил приговор сотрудницам мэрии Омска, осужденным за взятки

ОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Омский областной суд при рассмотрении кассационной жалобы отменил приговор трем сотрудницам мэрии Омска, приговоренным к лишению свободы от 2 до 3 лет за незаконное продление за взятки договоров аренды земли, направив дело на новое рассмотрение, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Адвокат [осужденных] подал кассационную жалобу. Приговор Центрального районного суда от 20 сентября 2018 года отменили, уголовное дело передали на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии подготовки дела к судебному заседанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее Центральный районный суд Омска признал начальника финансово-информационного управления мэрии Светлану Парадеву, начальника управления договорных отношений Елену Гусеву и главного специалиста Надежду Журову виновными в получении взятки в крупном размере, совершенном организованной группой. Журова была приговорена к трем годам колонии общего режима, Гусева и Парадева получили по два года. Суд также постановил взыскать с осужденных в доход государства денежные средства, полученные в виде взятки.

По версии следствия, четыре сотрудницы мэрии Омска неоднократно получали от предпринимателей в виде взяток денежные средства в размере от 250 тыс. до 650 тыс. рублей для решения вопроса о продлении аренды земельных участков. При этом обвиняемые действовали сообща, придерживаясь строго распределенным между собой ролям. Всего в течение 2015-2016 гг. чиновницы получили от арендаторов в качестве взяток более 3,3 млн рублей. Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд, который назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

Ранее при рассмотрении апелляционной жалобы приговор был оставлен в силе.