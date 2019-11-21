Замглавы Бийска арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю главы администрации города Бийска Алтайского края Дмитрию Маслюку, он заключен под стражу, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Заместителю главы администрации города Бийска Дмитрию Маслюку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностным лицом своих полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий"). Установлено, что между администрацией Бийска и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по ул. Спекова. Должностными лицами процесс строительства не контролировался, а по его завершении дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города. Маслюк, принявший непригодные для проживания дома на баланс города, заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СК, жители неоднократно обращались в различные органы власти, но безрезультатно. Граждане, большинство из которых относится к социально незащищенным слоям населения (пожилые, инвалиды, дети), шесть лет проживают в условиях, опасных для жизни и здоровья. Это вынудило людей обратиться в управление СК по региону, было возбуждено уголовное дело.

Следователи СК и оперативники ФСБ устанавливают обстоятельства преступления, будет дана принципиальная оценка действиям и бездействию должностных лиц администрации Бийска и других исполнительных органов государственной власти, отмечается в сообщении.

В понедельник пресс-служба мэрии Бийска сообщила ТАСС, что сотрудники УФСБ изъяли документы и компьютеры и провели обыски в администрации в связи с расследованием, связанным со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: ул. Спекова 8, 8/1, 8/2. По данным управления СК по краю, также были проведены обыски в квартирах чиновников.