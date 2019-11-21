"Молодежка ОНФ" помогает заготавливать дрова пострадавшим от паводка в Иркутской области

"На этой неделе сводные отряды "Молодежки ОНФ" работают в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Обеспечение дровами производили из расчета 10 куб. м на одну заявку. За два дня отработали заявки на заготовку дров по девяти адресам [домам]", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Активисты молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогли заготовить на зиму дрова жителям девяти домов, пострадавших от паводка в Тайшетском и Нижнеудинском районах Иркутской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

Как отметил участник команды "Молодежки ОНФ" в Иркутской области Михаил Кутелев, заготовка дров идет в две смены. "Важно успеть наколоть как можно больше дров до прихода настоящих сибирских морозов", - приводит прессе-служба слова Кутелева.

"Сразу после наводнения "Молодежка ОНФ" помогала жителям восстанавливать надворные постройки и другую социальную инфраструктуру. Потом мы приезжали с мониторингом. Теперь помогаем дровами тем, кто самостоятельно заготовить их на зиму не сможет", - сказал руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

В пресс-службе отметили, что присоединиться к добровольцам и помочь жителям населенных пунктов, пострадавших от наводнения, подготовиться к зиме может любой желающий. Для этого необходимо оставить свои имя и мобильный телефон в сообществе "Молодежки ОНФ" в социальной сети "ВКонтакте", пояснили в Народном фронте. Члены команды "Молодежки ОНФ" будут оказывать помощь в заготовке дров до 1 декабря.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.