Более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области обратились за помощью к юристам ОНФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Юристы молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три дня проконсультировали более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Мобильные юридические бригады "Молодежки ОНФ", организованные для помощи пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области, работают в наиболее отдаленных населенных пунктах - селах Гадалей, Бирюса, городе Бирюсинск, поселках Шиткино, Соляная, Шумский и Вознесенский. В течение трех дней за юридической помощью обратились более 250 человек", - говорится в сообщении.