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Паводок в Иркутской области

Более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области обратились за помощью к юристам ОНФ

В основном они просят помочь в получении компенсаций и единовременной выплаты, а также жалуются на проблему с получением актов оценки ущерба имущества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Юристы молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три дня проконсультировали более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Мобильные юридические бригады "Молодежки ОНФ", организованные для помощи пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области, работают в наиболее отдаленных населенных пунктах - селах Гадалей, Бирюса, городе Бирюсинск, поселках Шиткино, Соляная, Шумский и Вознесенский. В течение трех дней за юридической помощью обратились более 250 человек", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в пресс-службе, в основном пострадавшие просят помочь в получении компенсаций и единовременной выплаты. "Также жители жаловались на проблему с получением актов оценки ущерба имущества. Их люди не могли получить месяцами", - уточняется в сообщении.

В ОНФ напомнили, что 22 и 23 ноября в Тулуне региональное отделение ОНФ проводит прием жителей, пострадавших от паводка. Жителей консультируют высококвалифицированные юристы, которым помогают студенты вузов.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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