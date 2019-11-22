Более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области обратились за помощью к юристам ОНФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Юристы молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три дня проконсультировали более 250 пострадавших от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.
"Мобильные юридические бригады "Молодежки ОНФ", организованные для помощи пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области, работают в наиболее отдаленных населенных пунктах - селах Гадалей, Бирюса, городе Бирюсинск, поселках Шиткино, Соляная, Шумский и Вознесенский. В течение трех дней за юридической помощью обратились более 250 человек", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в основном пострадавшие просят помочь в получении компенсаций и единовременной выплаты. "Также жители жаловались на проблему с получением актов оценки ущерба имущества. Их люди не могли получить месяцами", - уточняется в сообщении.
В ОНФ напомнили, что 22 и 23 ноября в Тулуне региональное отделение ОНФ проводит прием жителей, пострадавших от паводка. Жителей консультируют высококвалифицированные юристы, которым помогают студенты вузов.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.