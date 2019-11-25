Причиной отравления учащихся кадетского корпуса в Туве стала кишечная инфекция

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция стала причиной отравления и госпитализации десяти учащихся кадетского корпуса в Туве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Информация об отравлении детей в возрасте от 13 до 15 лет поступила в правоохранительные органы 23 ноября 2019 года. Следственное управление СК по Туве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"У детей идет острая кишечная инфекция рота-норовирусной этиологии. Всего пострадали 10 детей. Все госпитализированы. Состояние удовлетворительное, они получают соответствующее лечение", - сообщили в управлении.

По данным собеседника агентства, среди персонала пищеблока учебного заведения отстранены несколько работников.

По информации Минздрава Тувы, правительство республики создало рабочую группу по проверке по факту заболевания воспитанников корпуса. Угрозы жизни пострадавших детей нет. Корпус работает в штатном режиме. Организован круглосуточный медицинский пост.