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Температура в квартирах Ярового после поставки на ТЭЦ нового угля поднялась до 24 градусов

22 ноября в городе ввели режим ЧС, температура в квартирах и соцобъектах составляла менее 18 градусов

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Первая партия нового качественного и сухого угля, пришедшая на ТЭЦ города Яровое в Алтайском крае, где был введен режим ЧС из-за проблем с теплоснабжением, помогла прогреть квартиры жителей до плюс 24 градусов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе мэрии.

Власти Алтайского края 22 ноября ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Власти Алтайского края выделили средства на покупку качественного топлива, первая партия которого - десять вагонов - пришла в город в воскресенье, всего городу будет направлено 100 вагонов - это более 6 тыс. тонн угля, которые нужно там иметь по нормативу отопительного сезона.

"На сегодня в квартирах температура поднялась до плюс 24 градусов, батареи очень горячие, топят максимально, чтобы протопить дома. На улице в это время минус 12 градусов", - сказал собеседник агентства.

Как отмечают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), там организована ускоренная доставка угля в Яровое в связи с вводом режима ЧС. В частности, доставка полувагонов с углем со станции Забойщик Кузбасского региона ЗСЖД до станции Славгород (соседний с Яровым город - прим. ТАСС) осуществляется отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях Алтайская и Инская. Со станции Славгород по путям необщего пользования ЗСЖД и путям ТЭЦ Ярового груз локомотивом местной транспортной компании подается на предприятие. Все это позволило увеличить скорость доставки угля из Кузбасса до Ярового в среднем в три раза - полувагоны с топливом приходят за 1,5 суток вместо обычных 4 - 4,5 суток. С 22 по 26 ноября в Яровое доставлено 30 полувагонов с углем, еще 32 полувагона прибудут на станцию Славгород в ближайшее время.

Ситуация с ТЭЦ

СУ СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды.

Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в Яровом с 22 ноября и отстранении ООО "Яровская топливно-энергетическая компания", организации, эксплуатирующей ТЭЦ. Работой по функционированию ТЭЦ займется муниципальное предприятие "Яровский теплоэлектрокомплекс".

По данным пресс-службы, правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса.

Теги
РоссияАлтайский край
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