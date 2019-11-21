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Режим ЧС ввели в алтайском городе Яровое из-за проблем на ТЭЦ

Электростанция отапливает 118 многоквартирных жилых домов и более 1000 частных

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. На экстренном заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций власти Алтайского края приняли решение о вводе режима ЧС в городе Яровое. Причиной стали проблемы на местной ТЭЦ, которая не справляется с отоплением города с 17-тысячным населением. Компания, эксплуатировавшая ТЭЦ, будет отстранена от работы. Об этом в четверг в своем аккаунте в сети Instagram сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Было принято жесткое, непопулярное, но необходимое решение: ввести с 22 ноября режим ЧС в городе Яровое. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией "Яровская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить ее от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию "Яровский теплоэлектрокомплекс", - написал губернатор.

Он отметил, что компания, работавшая на ТЭЦ, имеет все необходимые для этой работы разрешения, лицензии и компетенции. Эти меры позволят мобилизовать все необходимые краевые ресурсы для нормализации ситуации.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что при подготовке к отопительному сезону министерство промышленности и энергетики региона, администрация Ярового и "Яровский теплоэлектрокомплекс" прорабатывали и предлагали собственнику различные варианты эксплуатации станции. Собственник - компания "ТПК ресурс" - заверял, что смена эксплуатирующей организации - "Яровскиого теплоэлектрокомплекса" - не создаст проблем: будут обеспечены бесперебойные поставки угля. Нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме. С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с "ТПК ресурс" эксплуатировала Яровская топливно-энергетическая компания.

Проблемы с отоплением в Яровом

В четверг СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку в связи с ненадлежащего оказания услуг в Яровом: в городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды. Как ранее сообщили ТАСС в правительстве региона, температура в квартирах и соцобъектах Ярового последние несколько суток составляет менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работает только один котел из трех.

Как сообщал министр промышленности и энергетики региона Александр Климин, уголь, который завозится собственником на ТЭЦ, имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуацию осложняет изношенность оборудования ТЭЦ - единственного источника тепла в городе, где температура в четверг - минус 20 градусов.

Проблемы в теплоснабжении возникали регулярно из-за ветхости мощностей, включая аварии в прошлом отопительном сезоне. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа.

"Уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти. Правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса. Губернатору несколько раз в день направляется информация о температуре в квартирах и социальных объектах", - пояснили в пресс-службе.

Утром 25 октября в работе ТЭЦ произошел очередной сбой - в результате нарушений в работе котельного оборудования остановили два из трех рабочих котлов. ТЭЦ отапливает 118 многоквартирных жилых домов и 1022 частных жилых дома, в которых живут 17 тыс. 633 человека, и 20 социально значимых объектов, из них пять - с круглосуточным пребыванием людей: медсанчасть, детский дом, краевая грязелечебница, санаторий "Алтайхимпром" и общежитие Яровского политехнического техникума.

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РоссияАлтайский край
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