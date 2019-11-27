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По факту гибели четырех человек при пожаре в Красноярском крае возбудили дело

ЧП произошло во вторник утром в жилом доме в городе Ужур

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в городе Ужур Красноярского края. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Пожар произошел во вторник утром в частном одноэтажном доме. Как сообщал ТАСС, в пожаре погибли трое женщин и один мужчина. "По данному факту ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, к 67-летней хозяйке дома приехали трое родственников. Ночью в доме начался пожар, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с печным отоплением.

Теги
РоссияКрасноярский край
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