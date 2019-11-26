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В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Площадь возгорания составила 56 кв. м

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край). Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"При тушении пожара обнаружены четверо погибших: трое женщин и один мужчина. Сейчас их личности устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал представитель ведомства.

По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в ночь с понедельника на вторник, загорелись кровля дома и котельная во дворе. Площадь пожара составила 56 кв. м.

Теги
РоссияКрасноярский край
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