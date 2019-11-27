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Полиция установила двух подростков, избивавших детей в Новосибирске

В социальной сети "ВКонтакте" во вторник были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как большие группы подростков в спортивной одежде нападают на детей

ТАСС, 27 ноября. Полиция Новосибирска установила двух подростков, избивавших детей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Во вторник в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы две видеозаписи, на которых видно, как большие группы подростков в спортивной одежде нападают на детей на одной из улиц Новосибирска, толкают и пинают ногами. По сообщениям пользователей, разместивших видео, ситуация продолжается год - подростки побоями вымогают деньги у тех, кто младше. Как утверждают пользователи, обращения в правоохранительные органы ситуации не меняют.

"Полицией уже установлены двое несовершеннолетних (2002 и 2003 годов рождения), наносивших побои", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Также сообщается, что "прокуратура оценит соблюдение органами системы профилактики законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и исполнение законодательства об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей при размещении публикаций".

Свою проверку проводит и региональное следственное управление СК. "Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района Новосибирска", - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияНовосибирская область
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