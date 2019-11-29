В Байкальске планируется построить две электрокотельных вместо одной

ТАСС, 29 ноября. Две новые электрокотельные планируется построить в городе Байкальск Иркутской области вместо старой угольной ТЭЦ, которая находится в плохом состоянии и отрицательно влияет на экологию Байкала, сообщил журналистам в пятницу глава региона Сергей Левченко. Ранее в планы властей входила замена ТЭЦ одной котельной.

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства РФ 21 ноября назвал Байкальск в числе городов, где существует высокий риск нарушения энергоснабжения в зимний отопительный сезон. Проблемы обусловлены состоянием Байкальской ТЭЦ, которая запущена в 1965 году и относилась к Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату (БЦБК), закрытому в 2013 году. Износ ТЭЦ превышает 70%, и, по словам главы города Василия Темгеневского, его главный корпус может обрушиться в любой момент.

"Мы принципиально приняли решение о том, чтобы заменить существующий теплоисточник - Байкальскую ТЭЦ, которая работает на угле. Думаю, что каждый из вас понимает, что ТЭЦ, находящаяся на берегу Байкала, не должна работать на таком виде топлива. Мы договорились о том, что изменим схему теплоснабжения Байкальска и с этого теплоисточника, который [работает] на угле, сделаем два электроисточника по городу", - сказал губернатор, пояснив, что такой подход позволит уйти от монополизма одной котельной.

Ранее мэр города Василий Темгеневский сообщал ТАСС, что в Байкальске к 2022-2023 году будет построена новая котельная, проект которой проходит госэкспертизу. Строительство обойдется в 2,5 млрд рублей. Ее будут строить в границах существующей, используя часть ее объектов, основным топливом станут экологичные древесная щепа и пеллеты. Левченко не уточнил, является ли эта котельная одной из двух планируемых.

БЦБК, построенный в 1966 году, был остановлен в сентябре 2013 года из-за серьезного ущерба экологии Байкала, а котельная продолжает снабжать теплом 14-тысячный Байкальск, после закрытия комбината ее передали на баланс муниципалитета.