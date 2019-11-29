Красноярский экономический форум пройдет в марте 2020 года в формате конгресса

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следующий Красноярский экономический форум (КЭФ) пройдет 19-21 марта 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Красноярского края.

"Красноярский экономический форум "Проекты развития - энергия роста" пройдет с 19 по 21 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина, слова которого приводит пресс-служба, мероприятие пройдет в формате конгресса, посвященного вопросам опережающего развития регионов России. "Ключевая повестка обусловлена поручениями президента РФ, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера", - цитирует его пресс-служба.

В декабре в Москве пройдет заседание организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума, участники которого обсудят программные мероприятия КЭФ.

В начале сентября пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил ТАСС, что федеральное правительство решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ). Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде. Власти региона заявили, что форум сохранится как сибирская площадка. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил тогда журналистам, что региональные власти давно выступали за изменение формата КЭФ, в 2020 году его посвятят развитию сибирских регионов.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста. В 2008 году форум в статусе главы правительства РФ посещал Дмитрий Медведев, а в 2012 году - также будучи премьер-министром - Владимир Путин.