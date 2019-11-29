{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Красноярский экономический форум пройдет в марте 2020 года в формате конгресса

Его посвятят вопросам опережающего развития регионов России

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следующий Красноярский экономический форум (КЭФ) пройдет 19-21 марта 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Красноярского края.

"Красноярский экономический форум "Проекты развития - энергия роста" пройдет с 19 по 21 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина, слова которого приводит пресс-служба, мероприятие пройдет в формате конгресса, посвященного вопросам опережающего развития регионов России. "Ключевая повестка обусловлена поручениями президента РФ, направленными на обеспечение ускоренного социально-экономического и пространственного развития сибирских регионов. Также на форуме будут сформированы предложения о новых мерах государственной поддержки проектов комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-Енисейского кластера", - цитирует его пресс-служба.

В декабре в Москве пройдет заседание организационного комитета по подготовке и проведению Красноярского экономического форума, участники которого обсудят программные мероприятия КЭФ.

В начале сентября пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил ТАСС, что федеральное правительство решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ). Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде. Власти региона заявили, что форум сохранится как сибирская площадка. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил тогда журналистам, что региональные власти давно выступали за изменение формата КЭФ, в 2020 году его посвятят развитию сибирских регионов.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста. В 2008 году форум в статусе главы правительства РФ посещал Дмитрий Медведев, а в 2012 году - также будучи премьер-министром - Владимир Путин.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Бурятии двое росгвардейцев спасли пенсионерку из горящего дома
Они вынесли женщину на руках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС