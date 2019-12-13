Погибшая при пожаре на Алтае семья была неблагополучной

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Семья, погибшая в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, состояла на учете как неблагополучная. Об этом сообщил ТАСС прокурор Завьяловского района Евгений Липов.

"Семья состояла на учете как неблагополучная", - сказал Липов.

По его словам, прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Также проводят проверку органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, те органы, которые курировали эту семью. Он добавил, что семья была полной, дети - 2009, 2012, 2017 и 2019 годов рождения.

Пожар в частном дома в селе Глубокое Завьяловского района возник в 06:42 (02:32 мск), был ликвидирован в 08:58 (04:58 мск). Погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").