Центры ядерной медицины для лечения рака откроются в Барнауле и Томске в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/.Медицинский институт имени Сергея Березина (МИБС), построивший в Новосибирске первый в регионе центр ядерной медицины, в 2020 году откроет в Сибири еще два ПЭТ-центра для диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью современных технологий, сообщил журналистам председатель правления МИБС Аркадий Столпнер на официальном открытии новосибирского центра МИБС в субботу.

Проблема раковых заболеваний очень остро стоит в Сибири. В 2017 году уровень заболеваемости в Сибирском федеральном округе превысил общероссийские показатели. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/ КТ) - метод диагностики рака путем введения пациенту радиоактивного препарата, позволяющий с высокой долей уверенности установить наличие злокачественного образования.

"Очень скоро будет запущен ПЭТ-центр в Барнауле, затем в Томске. Мы на этом не остановимся в сибирском регионе. Сейчас мы строим в Перми и Твери. Мы будем строить еще в нескольких городах ЦФО. Объем инвестиций 5 млрд рублей не изменился", - сообщил Столпнер, уточнив, что центры в Барнауле и Томске откроются в 2020 году.

Новосибирский центр ядерной медицины МИБС стал первым в Сибирском Федеральном округе в региональной сети компании. ПЭТ-центр, оснащенный оборудованием для производства радиофармпрепаратов для лечения онкологии, заработал в конце 2019 года. Стоимость строительства составила 1,2 млрд рублей. Площадь нового корпуса - 4 тыс. кв. м. Центр состоит из диагностического и лечебного отделений. В лечебном отделении центра установлена первая в Сибири радиохирургическая установка "Гамма-нож", позволяющая проводить лучевую терапию опухолей головы.

О центрах ядерной медицины в Томске и Барнауле

Как рассказала ТАСС гендиректор алтайского отделения МИБС Ирина Кригер, в барнаульском ПЭТ-центре, который откроется в феврале 2020 года, установки "Гамма-нож" не будет, поскольку она слишком дорогостоящая.

"Новосибирский "Гамма-нож" будет обеспечивать пациентопоток со всей Сибири, если смотреть, что у нас три пациента в сутки будут приходить на "Гамма-нож" и, зная количество пациентов, которые нуждаются в операции, одна установка в Сибири фактически позволяет закрыть эту необходимость", - пояснила Кригер. Стоимость процедуры - 200 тыс. рублей.

Проект центра ядерной медицины в Барнауле предусматривает диагностику ПЭТ/ КТ - позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией. Также в центре планируют запустить свой собственный циклотрон для производства радиофармпрепаратов, после того, как достигнут определенного показателя посещаемости.

"У нас пропускная способность на ПЭТ/КТ в год - около 3 тыс. пациентов. В среднем за одну смену мы сможем осмотреть 6 пациентов на ПЭТ/КТ в день, - рассказала Риттер. - Сейчас мы проходим процесс прохождения различных лицензий. Общая площадь здания 4,5 тыс. кв. м. Стоимость проекта около 500 млн рублей".

Открытие томского центра ядерной медицины запланировано на лето 2020 года. Проект центра аналогичен барнаульскому. Радиофармпрепараты в Томск и Барнаул до появления в центрах собственных циклотронов будут поставляться из Новосибирска.