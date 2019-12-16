Суд постановил обеспечить горячей водой дома на Алтае, о которых рассказали премьеру

БАРНАУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Ремонт котельной для обеспечения горячей водой трех домов в селе Санниково Алтайского края, на проблемы которых местная жительница пожаловалась председателю правительства Дмитрию Медведеву, будут проводить по постановлению суда. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Виктор Томенко.

Жительница Санникова Татьяна Кадукина 13 ноября рассказала премьеру, посетившему село Санниково во время рабочей поездки в Алтайский край, что с 2004 года горячая вода, как правило, отсутствует в поселке с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения. Губернатор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы. Из бюджета региона будут выделены средства на ремонт котельной, по предварительным данным, это около 20 млн рублей.

"Татьяна Андреевна (Кадукина), с двумя или тремя единомышленниками пошли в суд и получили решение суда: было горячее водоснабжение - верните централизованное круглогодичное водоснабжение в этот дом. Местные власти оспорить решение суда не смогли. Есть решение суда, оно не исполнено, и есть еще указание председателя правительства РФ", - сказал Томенко.

По словам губернатора, у трех многоквартирных домов в Санникове котельная когда-то была на угле, после ее перевели на газ, и по техническим причинам горячая вода перестала поступать в дома, которые были спроектированы как здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением.

Как ранее сообщал ТАСС глава района, котельная действительно нуждается в ремонте, но средств в дотационном бюджете района на это нет. В последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир решали с помощью водонагревателей. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.