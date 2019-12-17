Задержанный в Новосибирске из-за неисправности самолет вылетел в Бангкок

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании S7, который был задержан в Новосибирске из-за технической неисправности самолета, отправился в Бангкок. Об этом ТАСС сообщили в справочной новосибирского аэропорта Толмачево.

"Рейс S7 Новосибирск - Бангкок вылетел в 12:13 (08:13 мск)", - сообщила собеседница агентства.

Как ранее ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, первоначально самолет вылетел в 03:05 (23:05 мск), однако вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за технической неисправности. На борту находились около 150 пассажиров, никто из них не пострадал. Организована проверка в связи с задержкой рейса.