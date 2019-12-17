Новосибирские производители эндопротезов рассчитывают вернуть регистрацию Росздравнадзора

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Новосибирские производители инновационных эндопротезов суставов, лишенные лицензий в начале декабря из-за недостоверных сведений в документах, рассчитывают восстановить государственную регистрацию на свою продукцию в течение установленного законом нормативного срока - 53 дней, сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка журналистам во вторник.

На прошлой неделе стало известно, что Росздравнадзор отозвал лицензии на выпуск несколько видов эндопротезов (протезов, работающих внутри человеческого тела) новосибирского предприятия "НЭВЗ-Керамикс" (на 40% принадлежит "Роснано") и регионального Медтехнопарка. Причиной стали недостоверные сведения в регистрационных документах. Предприятия, в частности, лишились лицензии на протезы тазобедренных и коленных суставов, которые производят в Новосибирске.

"Состоялись встречи руководителя предприятий и двух организаций с заместителем руководителя Росздавнадзора, на котором мы внимательно рассмотрели ситуацию и сейчас ищем, как оптимально выйти из нее. <.. > Я думаю, что в течение минимального срока, 53 дней, производители будут вновь зарегистрированы", - сказал Семка.

Регистрационные удостоверения оба производителя получили в 2016-2019 годах. В приказах не указано, какие именно сведения в документах признаны недостоверными. По словам замгубернатора Сергея Семки, власти обсудили с производителями все недостающие документы.

"НЭВЗ-Керамикс" создано в 2011 году в результате подписания соглашения между компаниями "НЭВЗ-Союз" и "Роснано" о создании совместного предприятия по производству наноструктурированной керамики, которую оно выпускает для промышленных предприятий в энергетике, радиоэлектроники, машиностроении и химической промышленности. Еще одним направлением является выпуск эндопротезов тазобедренного сустава и разработка керамических протезов коленных суставов. По данным компании, на предприятии работают около 400 человек.