На складе с газовыми баллонами в Новосибирске ликвидировали открытое горение

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с газовыми баллонами в Советском районе Новосибирска на площади в 50 кв. м. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарные ликвидировали открытое горение в 20:32 (16:32 мск)", - сообщил представитель пресс-службы управления.

Он добавил, что информация о возгорании складского помещения по ул. Варшавская появилась в 19:14 (15:14). В здании хранились газовые баллоны и монтажная пена. Пожару был присвоен ранг 1 БИС, информации о пострадавших не поступало. Площадь склада составляет 480 кв. м. В тушении участвовали шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

В новость внесены изменения (17:29 мск) - добавлены подробности.