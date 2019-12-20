{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Новое здание алтайской школы, о которой рассказали президенту, будет вмещать 750 человек

В четверг журналистка из Горно-Алтайска на большой пресс-конференции Владимира Путина попросила помочь в строительстве здания для школы, где учат алтайскому языку по профильной программе

ТАСС, 20 декабря. Здание для старой школы в Республике Алтай, о которой журналистка сообщила в четверг президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции, будет рассчитано на 750 человек, сообщила журналистам в пятницу директор школы №7 Нина Чуйчина.

Накануне журналистка из Горно-Алтайска рассказала, что в единственном городе республики есть школа, где детей учат алтайскому языку по профильной программе. Школа №7 была основана 30 лет назад и находится все это время в арендованном здании. Журналистка обратилась к президенту РФ с просьбой помочь в строительстве собственного здания для образовательного учреждения. Как отметил Путин, изучению национальных культур, обычаев и языков необходимо уделять больше внимания. Он также пообещал помочь в решении проблем школы.

На эту тему
Ипотека, метро и поддержка семей. Вопросы из регионов на пресс-конференции Путина

"Выделен земельный участок, проектно-сметная документация [на строительство здания] была на 750 человек. Мы все готовы к новой школе, здесь мы прижились, но само здание [старой школы] - 1926 года [постройки]. Здесь все родное, но надо смотреть вперед", - сказала Чуйчина.

Как поясняли ранее ТАСС в пресс-службе правительства региона, сейчас в школе обучаются около 800 человек. Проектная стоимость нового здания - 890 млн рублей. Решение о строительстве было принято в августе 2019 года, когда в регион приезжала министр просвещения РФ Ольга Васильева, по проекту строительные работы должны вестись в 2021-2022 годах. По словам директора Роспотребсоюза региона - организации, которая является собственником здания, где сейчас расположена школа, - депутата госсобрания республики Сергея Ложкина, власти региона в этом году выделяли средства на переоснащение окон в здании, в 2020 года выделены средства на капитальные ремонт крыши.

"В рабочей поездке была зампредседателя правительства Ольга Голодец, министр просвещения РФ Ольга Васильева, мы им написали обращение - они включили строительство школы [в федеральный бюджет] с 2021 года. Той суммы [450 млн рублей], которую предполагалось выделить, не хватает из-за нашего [высокого] коэффициента сейсмичности. На совещании по развитию сельских территорий [под руководством главы правительства РФ Дмитрия Медведева] я обратился за добавлением денег - я думаю, что мы наконец-то начнем строить эту школу в следующем году", - сказал на сессии госсобрания региона в пятницу глава республики Олег Хорохордин.

Он также отметил, что поручение президента РФ по строительству школы было дано еще в 2014 году. При этом, по его словам, средства на нее предлагалось выделить из резервного фонда РФ только в середине года - освоить их до конца года регион бы просто не успел, так как на строительство школы нужно 17 месяцев, а значит республика не исполнила бы бюджетные обязательства. Тогда строительство школы не было начато. Хорохордин подчеркнул, что обращение журналистки привлекло внимание к проблеме и в перспективе поможет ускорить строительство школы.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Двух человек госпитализировали после пожара в Новосибирске
Пожар произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома в Первомайском районе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС