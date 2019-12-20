Новое здание алтайской школы, о которой рассказали президенту, будет вмещать 750 человек

Накануне журналистка из Горно-Алтайска рассказала, что в единственном городе республики есть школа, где детей учат алтайскому языку по профильной программе. Школа №7 была основана 30 лет назад и находится все это время в арендованном здании. Журналистка обратилась к президенту РФ с просьбой помочь в строительстве собственного здания для образовательного учреждения. Как отметил Путин, изучению национальных культур, обычаев и языков необходимо уделять больше внимания. Он также пообещал помочь в решении проблем школы.

ТАСС, 20 декабря. Здание для старой школы в Республике Алтай, о которой журналистка сообщила в четверг президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции, будет рассчитано на 750 человек, сообщила журналистам в пятницу директор школы №7 Нина Чуйчина.

"Выделен земельный участок, проектно-сметная документация [на строительство здания] была на 750 человек. Мы все готовы к новой школе, здесь мы прижились, но само здание [старой школы] - 1926 года [постройки]. Здесь все родное, но надо смотреть вперед", - сказала Чуйчина.

Как поясняли ранее ТАСС в пресс-службе правительства региона, сейчас в школе обучаются около 800 человек. Проектная стоимость нового здания - 890 млн рублей. Решение о строительстве было принято в августе 2019 года, когда в регион приезжала министр просвещения РФ Ольга Васильева, по проекту строительные работы должны вестись в 2021-2022 годах. По словам директора Роспотребсоюза региона - организации, которая является собственником здания, где сейчас расположена школа, - депутата госсобрания республики Сергея Ложкина, власти региона в этом году выделяли средства на переоснащение окон в здании, в 2020 года выделены средства на капитальные ремонт крыши.

"В рабочей поездке была зампредседателя правительства Ольга Голодец, министр просвещения РФ Ольга Васильева, мы им написали обращение - они включили строительство школы [в федеральный бюджет] с 2021 года. Той суммы [450 млн рублей], которую предполагалось выделить, не хватает из-за нашего [высокого] коэффициента сейсмичности. На совещании по развитию сельских территорий [под руководством главы правительства РФ Дмитрия Медведева] я обратился за добавлением денег - я думаю, что мы наконец-то начнем строить эту школу в следующем году", - сказал на сессии госсобрания региона в пятницу глава республики Олег Хорохордин.

Он также отметил, что поручение президента РФ по строительству школы было дано еще в 2014 году. При этом, по его словам, средства на нее предлагалось выделить из резервного фонда РФ только в середине года - освоить их до конца года регион бы просто не успел, так как на строительство школы нужно 17 месяцев, а значит республика не исполнила бы бюджетные обязательства. Тогда строительство школы не было начато. Хорохордин подчеркнул, что обращение журналистки привлекло внимание к проблеме и в перспективе поможет ускорить строительство школы.