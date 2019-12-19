Ипотека, метро и поддержка семей. Вопросы из регионов на пресс-конференции Путина

Владимир Путин провел 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию. На ней обсуждались в том числе вопросы социальной поддержки, строительства разных объектов и эффективности власти в регионах

Дальневосточная ипотека и поддержка семей в Зауралье Первым региональным журналистом, получившим микрофон, стала Анастасия Островская с ГТРК "Камчатка". Девушка с плакатом "Камчатка 15 лет без вопроса" задала президенту вопрос о проблемах авиасообщения полуострова с другими городами страны. "Владимир Владимирович, вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов на Камчатку?"

Президент отметил, что уже входит в льготную категорию и может претендовать на субсидированные авиабилеты. "Мы всегда занимаемся Камчаткой, это очень важный для нас регион. Что касается билетов по "плоским" тарифам, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто немножко нагнетает, выдавливая в правительстве деньги на организацию этих полетов. Мы будем делать это и дальше, больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется не только за счет Дальнего Востока, но и за счет и других регионов", — сказал он. Вопрос о демографии и мерах поддержки задала главный редактор издания "Аргументы и факты" в Омске Ольга Коробова. "Есть дальневосточные гектары, дальневосточная ипотека. Было бы замечательно, чтобы такие же меры оставались и в Зауралье, Сибири". По словам Владимира Путина, Дальний Восток выбран пилотным регионом для таких программ, потому что депопуляция там происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях России. "Что касается Зауралья, конечно, мы понимаем, видим там ситуацию, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок. Что касается других мер, ипотеки под 2%, то в принципе это возможно, но надо посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, и на ясном глазу принимать дальнейшие решения", — отметил Путин. Дорога в Грузию и ЧМ по волейболу Чеченский журналист узнал у президента о возможности строительства дороги из России в Грузию через республику. Трассу из Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии начали строить после первой военной кампании в республике. Однако Грузия заморозила строительство дороги в 1998 году. Сейчас единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией является транспортно-пропускной пункт "Казбеги — Верхний Ларс" в Северной Осетии.

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По словам президента, сейчас эта автодорога не входит в практические планы Минтранса РФ, хотя предложение целесообразно. "Там действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все завалит, — мы, конечно, это знаем. То, что вы сейчас сказали, — это хорошая идея, но пока она в практических планах Министерства транспорта отсутствует, хотя, повторяю еще раз, она известна, эта идея, и, в принципе, реализуема. Целесообразность реализации, безусловно, существует", — сказал он. Спортивного корреспондента из Ярославля интересовал вопрос о возможности проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году в Ярославле в связи с последними санкциями WADA в отношении нашей страны. "Ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Чемпионат Европы по футболу все равно будет, билеты проданы. WADA же деньги за билеты не вернет. Я думаю, что чемпионат по волейболу тоже пройдет. Надо спокойно дождаться решений арбитражного суда, чтобы понять, в каком положении мы находимся. У нас замечательные ребята, которые еще не раз порадуют нас своими победами", — заявил глава государства. Отставка губернатора и честность банков Вопрос журналиста из Иркутской области касался отставки губернатора Сергея Левченко. По словам корреспондента ТК "Красная линия" Екатерины Мачавариани​​​​​, экс-глава региона был эффективным управленцем, бюджет области увеличивался и помощь пострадавшим после наводнения оказывалась быстро и достойно.

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"Если вы намекаете на то, что он [Левченко] представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. Для меня это вообще не имеет никакого значения, главное — чтобы человек эффективно работал. Вы предоставили мне цифры о его положительной работе, у меня есть немного другие данные. Когда я приезжал в Иркутск, люди тоже говорили мне о другом. В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению. Я думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали, это замминистра по чрезвычайным ситуациям, он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это (ликвидацию последствий паводков — прим. ТАСС) серьезные деньги", — ответил Путин. Журналист из Магадана Ольга Бурля поблагодарила президента за поддержку Дальнего Востока, льготную ставку по ипотеке, но добавила, что местных жителей беспокоит — не будут ли банки ужесточать требования для таких "невыгодных клиентов". "Для банков эта ставка не будет приносить убытков, двухпроцентная ипотека субсидируется правительством. Мы будем смотреть за практикой применения этих мер", — заверил президент. Мост через Обь, лесные пожары и Боткинская больница Журналист с Ямала Алина Яровикова попросила Владимира Путина "подключить федеральную тяжелую артиллерию", чтобы помочь региону в строительстве моста через Обь. "Губернаторы, когда выступают с такими проблемами, обращаются ко мне, к правительству, к Минтрансу. Мост, про который вы сказали, безусловно, один из важных объектов. Выкладка железной дороги к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важна для нас. Мы это понимаем и знаем", — ответил президент. Журналист Екатерина Надольская из Санкт-Петербурга подняла вопрос о реконструкции городской больницы Боткина, назвав нынешние корпуса "сараем, где вместо инфраструктуры лебеди из старых шин".

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