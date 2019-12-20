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Мутко: в пострадавшие при паводках районы Приангарья за пять лет привлекут 100 млрд рублей

Вице-премьер отметил, что принята отдельная программа социально-экономического развития пострадавших территорий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мероприятия программы социально-экономического развития пострадавших при летних паводках районов Иркутской области позволят привлечь в их экономику не менее 100 млрд рублей за пять лет, сообщил в пятницу журналистам после совещания в Счетной палате вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков.

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"Мы приняли отдельную программу социально-экономического развития [пострадавших при паводках территорий Иркутской области]. По нашим расчетам, за пять лет в экономику этих 135 населенных пунктов будет вложено 100 млрд рублей. <…> ТОР создали на территории города Тулуна", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что ключевым на данный момент остается вопрос восстановления жилищных прав пострадавших. "В связи с тем, что у нас была вторая волна наводнения, мы исходили из того, что где-то 6900 семей потеряли жилье в результате второй волны, которая пришла, и в результате решений судебных органов сегодня это количество семей, потерявших жилье, растет. Сегодня уже 7200 таких жилых помещений утеряно. На мой взгляд, [это] хорошие темпы - уже 99% семей получили сертификаты на восстановление своих жилищных прав", - пояснил он.

По словам Мутко, в настоящее время приобрести жилье смогли уже 5 тыс. семей, и "остается около 2200 граждан, которые ожидают строительства жилья". "Темпы строительства жилья сегодня очень серьезно ускорены", - добавил вице-премьер.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений подлежат сносу.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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