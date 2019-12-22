В Тулуне завершилась модернизация единственного в городе водозабора

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в пострадавший от паводков Тулун посетил водозабор "Красный яр", который является единственным водозабором города, и сообщил о завершении его модернизации и выходе на полную мощность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона в воскресенье.

Водозабор Тулуна был затоплен во время летних паводков, из-за этого несколько дней в дома жителей города не подавали воду. До затопления он нуждался в ремонте, поэтому неотложные аварийно-восстановительные работы совместили с модернизацией.

"Водозабор выходит на полную мощность работы. Это единственный объект, который обеспечивает водой весь Тулун. Нам необходимо создать резерв на случай его аварийного отключения и продумать вопрос резервных источников водоснабжения. В рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям создадим расчет сил и средств, который сможет моментально, оперативно отреагировать на аварийную ситуацию", - приводит слова Кобзева пресс-служба.

Отмечается, что общая стоимость работ на водозаборе составила более 100 млн рублей. Специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы, провели капитальный ремонт его здания, реконструкцию насосного оборудования. Над водозаборными скважинами построили современные павильоны, провели полную замену сборного трубопровода питьевой воды со скважин, установили новое насосное оборудование. Кроме того, была произведена полная замена котельного оборудования и тепловой сети на водозаборе.