Единоросс лидирует на выборах главы пострадавшего от паводка района в Иркутской области

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Член "Единой России", самовыдвиженец Анатолий Крупенев лидирует на выборах руководителя Нижнеудинского района Иркутской области. Предыдущий глава Сергей Худоногов ушел в отставку после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии "Единая Россия" Анатолий Крупенев. На текущий момент избирательной комиссией обработано 60 протоколов с избирательных участков из 89. По последним данным, за Анатолия Крупенева проголосовали 5 тыс. 709 избирателей, за Александра Архангельского - 2 тыс. 545, за Евгению Малинину - 1 тыс. 150 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии, сообщений о нарушениях в ходе голосования не поступало. Явка на избирательные участки составила порядка 24%.

Всего было выдвинуто пять кандидатов: первый заместитель главы района Александр Архангельский, заместитель мэра района - начальник управления по социальной сфере Анатолий Крупенев, юрисконсульт и депутат районной думы Евгения Малинина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Марусенко и преподаватель Светлана Харламова. Архангельский был выдвинут "Единой Россией", Крупенев - самовыдвиженец, Малинина баллотировалась от ЛДПР, Марусенко - от "Справедливой России", Харламова - от "Патриотов России".

Дело Худоногова

В отношении Худоногова Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)" по итогам проверки. Основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в социальной сети "ВКонтакте" в начале июля. В пояснениях к видео говорится, что на кадрах - дом мэра Худоногова, работы по ликвидации последствий паводка там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.