Власти Красноярского края планируют сделать фестиваль Хворостовского мировым конкурсом

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, прошедший в Красноярске в октябре 2019 года, должен стать регулярным и иметь статус международного конкурса. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции губернатор региона Александр Усс.

Фестиваль памяти оперного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского прошел с 16 по 26 октября. В течение десяти дней красноярцы смогли насладится творчеством звезд мировой оперы, приехавших выступить на родине Хворостовского. Основные события фестиваля прошли в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Хворостовского и Красноярской краевой филармонии - на сценах, связанных с творческой биографией певца.

"Фестиваль Хворостовского прошел на самом высоком международном уровне. Мы намерены сделать его регулярным, сделать его мировым конкурсом", - сказал Усс.

По его словам, предварительное согласие возглавить жюри дали оперная певица Рене Флеминг, кастинг-директор Венской оперы и кастинг-директор Большого театра.

О Хворостовском

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и др. Исполнил партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Народный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991).

Умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.