Фестиваль имени Хворостовского открылся в Красноярске в день рождения певца

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный оперному певцу с мировым именем Дмитрию Хворостовскому, открылся в среду на его родине в Красноярске в день его рождения. Власти и организаторы надеются, что он станет главным музыкальным событием в мире, связанным с именем знаменитого баритона, сказал на открытии губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Событие это по своему значению выходит далеко за пределы нашего огромного края <...>. Сделаем все для того, чтобы этот фестиваль стал регулярным, стал главным музыкальным событием в мире, связанным с Дмитрием Хворостовским", - сказал Усс.

Приветственную телеграмму гостям и участникам фестиваля направил президент России Владимир Путин. Во время торжественного открытия праздника телеграмму от главы государства зачитал губернатор.

"Уверен, что форум пройдет успешно, станет большим, вдохновляющим событием для сибиряков, участников и гостей фестиваля. Будет содействовать сохранению памяти о народном артисте России Дмитрии Хворостовском, популяризации его богатого творческого наследия, лучших традиций академической вокальной школы", - говорится в телеграмме.

Фестиваль на сцене Большого концертного зала, где Хворостовский дал свой последний концерт, открылся исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди.

Фестиваль учрежден при участии родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Народный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991).

За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и др. Исполнил партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского.

Умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.