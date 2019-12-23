Власти Красноярского края предлагают ввести страховую ответственность недропользователей

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют выйти с инициативой о введении страховой ответственности недропользователей за возможный ущерб природе. С таким предложением регион выйдет на федеральный уровень, сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор края Александр Усс.

В Красноярском крае на реке Сейба 19 октября произошел порыв дамб на прииске золотодобывающего предприятия "Сисим". В результате 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. По факту прорыва дамб возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии причин ЧП следствие рассматривает нарушения при ведении золотодобычи. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышения концентрации взвешенных частиц, железа и меди в реке Малой Сейбе. Экологический ущерб рекам Сейбе и Сисиму, по данным Росприроднадзора, превысил 360 млн рублей.

"Мы намерены выйти с инициативой в федеральные органы власти, <...> чтобы использовать страховой принцип возможного нанесения вреда природе. <…> При получении лицензии мы предлагаем, чтобы у них [недропользователей] была соответствующая гарантия в банке. [Чтобы] если они заканчивают свою деятельность, мы могли рассчитывать на необходимое количество финансов для ликвидации в короткие сроки нанесенного ущерба природе", - сказал Усс.

По словам губернатора, у части недропользователей уставный фонд составляет 10-20 тысяч рублей, и взыскать с них ущерб сложно. По данным Усса, в регионе работают около 280 небольших лицензированных компаний, занимающихся разведкой и добычей золота, в том числе и на реках края.