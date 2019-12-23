{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Красноярского края предлагают ввести страховую ответственность недропользователей

По словам губернатора Александра Усса, у части компаний уставный фонд составляет 10-20 тысяч рублей, и взыскать с них ущерб сложно

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют выйти с инициативой о введении страховой ответственности недропользователей за возможный ущерб природе. С таким предложением регион выйдет на федеральный уровень, сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор края Александр Усс.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

В Красноярском крае на реке Сейба 19 октября произошел порыв дамб на прииске золотодобывающего предприятия "Сисим". В результате 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести. По факту прорыва дамб возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной версии причин ЧП следствие рассматривает нарушения при ведении золотодобычи. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышения концентрации взвешенных частиц, железа и меди в реке Малой Сейбе. Экологический ущерб рекам Сейбе и Сисиму, по данным Росприроднадзора, превысил 360 млн рублей.

"Мы намерены выйти с инициативой в федеральные органы власти, <...> чтобы использовать страховой принцип возможного нанесения вреда природе. <…> При получении лицензии мы предлагаем, чтобы у них [недропользователей] была соответствующая гарантия в банке. [Чтобы] если они заканчивают свою деятельность, мы могли рассчитывать на необходимое количество финансов для ликвидации в короткие сроки нанесенного ущерба природе", - сказал Усс.

По словам губернатора, у части недропользователей уставный фонд составляет 10-20 тысяч рублей, и взыскать с них ущерб сложно. По данным Усса, в регионе работают около 280 небольших лицензированных компаний, занимающихся разведкой и добычей золота, в том числе и на реках края.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Легковой автомобиль в Кемерове сбил трех пешеходов на остановке
Водитель скрылся с места происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС